Mentre non cambia volto, perlomeno per le posizioni da podio, il Girone H della Seconda Categoria, in quello F, invece, è una continua lotta per i primi posti. Nel primo citato, che vede quasi in toto squadre Galluresi, eccezion fatta per il Siniscola 2010, continua ad essere il Palau (24), a comandare. In casa ha sconfitto proprio i Baroniesi (5-0),costringendoli anche questa settimana all'ultimo posto con neanche un punto. Alle spalle dei Palaesi , con un punto in meno, il Tavolara (23), che a sua volta, "in domo sua" , ha superato il Funtanaliras Monti. Battendo nel duello dei...Porti, il Porto Cervo, quello di San Paolo (22), si conferma al terzo posto. Con un divario di 4, da quest'ultimo, un duo con 18: il Golfo Aranci che si libera del Trinità con un sonoro 5-0 ( fra cui tripletta di Alessio Mulas), e La Salette, che ritrova il successo, dopo 3 passaggi a vuoto, in casa del Biasì. Proseguendo in ordine di classifica, troviamo con 17 il Porto Cervo, e con 14 il Biasì. L'Alà vittorioso a Budoni è salito a 11 , ed un punto sotto il Porto Rotondo (10) , che fra le mura interne ha avuto la meglio sul Loiri. Dagli 8 del Funtaliras, a decrescere troviamo: Trinità 7, Budonese 5, Loiri 3.

A differenza della settimana scorsa, nel raggrupamento F si trova in vetta lo Sporting Paduledda (19), che dopo lo scontro diretto di Trinità , ha "defenestrato" proprio lo Sporting Sassari (17), raggiunto ed appaiato dall'Atletico Castelsardo, vittorioso sul campo della Viddalbese (3). Si ferma a 15 il Codaruina sconfitto ad Ottava. Il Laerru pareggiando ad Alghero si porta a 12 , ed a chiudere la Viddalbese (3), che sinora ha collezzionato altrettanti pareggi.

© Riproduzione riservata