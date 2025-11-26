Rinviata anche l’altra semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza. L’incontro tra Iglesias e Villasimius non si è potuto disputare a causa dell’impraticabilità del campo Monteponi. La data del recupero è ancora da fissare. La gara d’andata si era conclusa sull’1-1.

In precedenza era già stato disposto il rinvio al 3 dicembre di Tempio–Atletico Uri, con i giallorossi avanti grazie all’1-0 ottenuto nell’andata.

