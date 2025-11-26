È sempre l’attaccante del Buddusò, Ousmane Balde, a guidare la classifica marcatori del campionato di Eccellenza. Alle sue spalle si avvicinano Nicolas Martin Capellino (Iglesias), Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena) e Nicola Mereu (Lanusei), che nell’ultimo turno – l’undicesimo di andata – hanno realizzato la loro sesta rete stagionale. Balde resta fermo a quota sette.

Attili e De Cenco sono stati protagonisti della vittoria dell’Ilvamaddalena, la prima in trasferta, ottenuta a Settimo contro un buon Sant’Elena. Il bomber dell’Iglesias, Capellino, ha messo a segno una doppietta nella sfida contro la capolista Tempio: due gol che però non sono bastati ai rossoblù, battuti 3-2 dai galletti.

Avanza con decisione l’attaccante del Tempio, Bruno Lemiechevsky, autore di una tripletta che lo porta a quota cinque reti. A cinque marcature c’è anche Andrea Porcheddu del Carbonia.

Mereu del Lanusei ha firmato la rete del momentaneo vantaggio degli ogliastrini contro il Villasimius, che ha poi trovato il pareggio grazie a Daniele Cannas, salito a quota quattro gol.

7 RETI: Ousmane Balde (3 rig.) (Buddusò).

6 RETI: Nicolas Martin Capellino (Iglesias). Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei).

5 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).

4 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Joel Salvi Costa (Iglesias); Marco Caggiu (Nuorese); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese); Daniele Cannas (Villasimius).

3 RETI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Alfredo Francisco Martins (1 rig.) e Igor Caetano Trindade (Lanusei); Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi); Samuele Spano (Tempio); Alessio Saba (Villasimius).

2 RETI: Lorenzo Basciu e Nicolas Canavessio (Atletico Uri); Alessandro Mauro, Niccolò Moreo e Clayton Valentini (Calangianus); Valentin Adrian Alvarez, Alvaro Lima e Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Gabriel Silva (Lanusei); Filippo Carraro e Fabio Cocco (1 rig.) (Nuorese); Filippo Mascia (Ossese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Mattia Pitzalis (Sant'Elena); Mattia Caddeo (Taloro Gavoi); Lorenzo Cocco e Andrei Florin Rarinca (Tortolì); Abre Yannick Beugrè e Aquiles Sina Filho (Villasimius).

