Ci sarà anche il sassarese Omar Magliona, sulla Wolf GB08 Raiden Aprilia del Team Ac Racing, al via del Campionato Italiano Sport Prototipi che si aprirà al Misano World Circuit il 2-4 maggio.

Dopo le due vittorie (Mugello e Vallelunga) e il podio centrati nel 2024, il portacolori del Magliona Motorsport è pronto per la stagione 2025 che prevederà cinque appuntamenti (4 maggio Misano; 8 giugno Vallelunga; 22 giugno Monza; 13 luglio Mugello; 28 settembre Imola; 12 ottobre Misano).

L’intenso programma del fine settimana che vedrà per la prima volta il pluricampione sassarese al volante della Wolf sul circuito romagnolo comincerà venerdì con due turni di prove libere (ore 10 e 14.55) e le qualifiche (19.05). Sabato si proseguirà con gara 1, alle 14.20, e domenica con gara 2, a partire dalle 11.45. Entrambe prevederanno 25 minuti più un giro e saranno trasmesse in diretta su Aci Sport Tv (canale 228 di Sky) e in live streaming sui relativi canali social.

Il commento. «Finalmente il lungo inverno è terminato. Non gareggio da ottobre e sento una forte determinazione a tornare sul prototipo e soprattutto in gara. Sono pronto e ho fiducia nel campionato e nel team, ma non faccio pronostici: sarà il cronometro a dire che inizio di stagione sarà dopo tanti mesi di fermo», ha dichiarato Magliona. «Spero solo che non si verifichino episodi controversi o sfavorevoli come a volte accaduto lo scorso anno. Per il resto quello che conta sarà dare gas e impegnarsi al massimo con l’obiettivo di fare risultato, per migliorarsi rispetto alla scorsa stagione e per ripagare la fiducia delle persone e delle realtà che credono in me e mi affiancano in questo prestigioso programma. A Misano non ho mai corso con la Wolf ma è un circuito dove in passato ho sempre ben figurato e anche vinto: penso che l’adattamento non sarà complicato, non vedo l’ora di iniziare».

Slalom. Prosegue, intanto, il lavoro del Gruppo Motori Tula, che in collaborazione con Ac Massa Carrara sta organizzando il 1ºSlalom Massa-San Carlo, in programma il 10-11 maggio su un percorso di 2,950 km, con otto postazioni di birilli, dove si correranno la ricognizione e tre manche di gara. Per il Gruppo Motori Tula sarà una trasferta vera e propria, con quindici addetti ai lavori sardi che supporteranno lo staff toscano. Ancora aperte le iscrizioni, con convenzioni per i piloti sardi.

«Abbiamo lavorato sodo per realizzare una gara che potesse soddisfare ogni esigenza del territorio e che permettesse all’Automobile Club Massa di allargare i propri orizzonti sportivi organizzando il primo slalom del territorio in Toscana, già terra di Rally, pista, regolarità. Ovviamente c’è la collaborazione preziosissima anche di Aci Sardegna, che ha messo a disposizione tutto il personale», ha spiegato Giovanni Schintu, presidente del Gruppo Motori Tula che ha ringraziato l’Ac Sassari per il supporto e la collaborazione, in particolare in materia di convenzioni navali e per il nulla osta agli ufficiali di gara della provincia di Sassari, che opereranno così nella manifestazione toscana.

