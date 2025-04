Il sassarese Enea Carta si è aggiudicato il 2º Slalom Cuglieri-La Madonnina, gara d’apertura del Campionato Regionale Slalom Delegazione Sardegna Aci Sport organizzata dal Team Osilo Corse in affiancamento con Cuglieri Motorsport e il supporto ell’Automobile Club Oristano e diretta da Vittorio Falchi.

Il pilota turritano, su Radical Prosport, si è aggiudicato tutte e tre le manche disputate lungo il tracciato di 2995 metri con 10 postazioni di birilli ricavato lungo la Provinciale 19, ed è salito sul gradino più alto del podio grazie a un tempo di 2’18”68 siglato nell’ultima manche. Secondo Raffaele Giorico su Formula Gloria, che con un crono di 2’22”51 ha preceduto Roberto Idili, che al volante del prototipo Ir Sport Kawasaki ha siglato un buon 2”30”28. In quarta e quinta posizione due kart Cross, quelli di Franco Arru, che ha siglato un tempo di 2’31”06, e di Giovanni Beccu, che ha chiuso in 2’32”. Dei 51 partenti si sono classificati in 47, tra cui l’unica dama, l’iglesiente Federica Diana, 45ª su Seat Ibiza Cupra D in 3’29”78.

«Un bel tracciato, che non conoscevo perché era la mia prima volta qui. Nonostante l’umido e la nebbia nella seconda manche, sono riuscito a migliorarmi sempre più ed è stata davvero una bella giornata. Complimenti agli organizzatori e grazie alla mia famiglia», ha commentato il vincitore Enea Carta.

