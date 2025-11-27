Tra i protagonisti del ritorno alla vittoria dell’Arzachena Academy Costa Smeralda c’è anche Maximo Zelayeta. Fresco di firma col club del presidente Pasquale Cossu, il difensore sudamericano commenta il 2-0 al Coghinas che ha interrotto il digiuno di punti dei biancoverdi nel campionato di Promozione.

“Sono felice per l’opportunità che mi è stata data di essere qui e per la bellissima partita giocata da tutta la squadra domenica”, dice Zelayeta. “Abbiamo dovuto contenere attaccanti forti, ma col tutto reparto abbiamo lavorato bene e vinto meritatamente la partita grazie ai gol di Donati e Babou, sono molto felice anche per loro. Si può dire che abbiamo voltato pagina”, aggiunge, “adesso pensiamo alle prossime gare che proveremo ad affrontare con lo stesso spirito di squadra”.

Si riparte dalla trasferta di domenica sul campo dell’Ozierese, che nel girone B con 20 punti precede in classifica i galluresi di una lunghezza.

