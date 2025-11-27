Dopo la prima vittoria in trasferta in questa Eccellenza, ottenuta sabato scorso a Buddusò, la Ferrini rinforza il proprio reparto offensivo per cercare di risalire ulteriormente la classifica. Dal Budoni arriva l'attaccante esterno Riccardo Arangino, classe 2005, che sarà a disposizione di Nicola Manunza dalla partita di domenica prossima in casa contro il Villasimius. L'esterno era già stato cercato dalla società nella passata stagione.

Arangino è un esterno d'attacco, prevalentemente partendo da destra. Cresciuto nel settore giovanile del Monastir, fu proprio il suo nuovo tecnico Manunza a farlo esordire in Eccellenza il 10 aprile 2022 a 17 anni appena compiuti in una partita contro il Calangianus. Nel 2022-2023 ha realizzato 7 gol nel massimo campionato regionale, il primo coi biancoblù e i restanti col Lanusei. La stagione seguente il ritorno a Monastir dove ha contribuito al doppio salto di categoria dalla Promozione alla Serie D.

Al suo primo anno in Serie D, col Budoni, Arangino si era infortunato alla prima giornata proprio nella sfida da ex col Monastir del 7 settembre, uscendo al 21' per un problema muscolare. Era rientrato poi in campo lo scorso 15 novembre nella vittoria col Cassino. Per un ingresso alla Ferrini c'è anche un'uscita, quella di un veterano: il difensore Luca Mudu, che va in Prima Categoria all'Accademia Sulcitana.

