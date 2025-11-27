“Ambiente sano e tanti sacrifici condivisi”: così la dirigenza dell’Atletico di Masainas giustifica la posizione invidiabile di prima in classifica che la vede dominare il girone B della Prima Categoria. In attesa del complicato derby sulcitano contro l’Antiochense, staccata sei punti, la squadra diretta dal nuovo allenatore Fabio Tinti (ex Perdaxius) si gode un momento d’oro: i sulcitani sono in testa solidamente con 23 punti, seguiti a distanza (a 18 punti) dal Gonnosfanadiga e poi un punto più dietro ecco il duo Antiochense (che sarà appunto la prossima sfidante) e Virtus di Furtei.

Siccome non è più un mistero che il club voglia tornare in Promozione, categoria persa l’anno scorso dopo una sola stagione in cui ha potuto assaporarla, si cerca di capire quali siano i segreti di questo scorcio felice di campionato.

E per la società non ci sono dubbi: ambiente sano, manto erboso nuovo di zecca, sacrificio, "un gruppo di ragazzi seri con un mix tra esperti e giovani che si mettono a disposizione", aggiunge il mister. Cui sommare la competenza dell’allenatore e del suo staff. Sarà la posizione di classifica che indice tranquillità, ma c’è serenità anche negli allenamenti.

