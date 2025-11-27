È il Carloforte a imporsi nel recupero della quarta giornata del torneo di Divisione Regionale 2 di basket, girone Sud, contro Iglesias. La compagine “tabarkina”, infatti, si impone per 78-59 e con questo successo raggiunge Cagliari Basket e Azzurra Oristano in vetta alla classifica del girone.

La gara. L’avvio è di grande equilibrio, con la compagine ospite che chiude il primo quarto sul +4 (18-22 al 10’). Il quintetto di casa, però, non si fa sorprendere e nel corso della seconda frazione arriva il sorpasso, sul 38-36 del 20’. Al ritorno dal riposo lungo Aralossi e compagni mantengono la testa e si portano sul +4 al 30’ (50-46). Negli ultimi 10’ il break decisivo, con Carloforte che chiude le maglie in difesa e trova la via del canestro con grande continuità, fino al +19 finale.

I migliori. Nelle fila dei padroni di casa sono da segnalare le prestazioni di Baghino (autore di 25 punti) e Aralossi (che chiude a quota 24). Nell’Iglesias è Malasauskas il migliore, con 16 punti a referto.

Prossimi impegni. Le due squadre torneranno in campo nel weekend. Il Carloforte sarà ospite dell’Azzurra Oristano, sabato alle 20, nello scontro diretto per la vetta della classifica. Iglesias, invece, giocherà domani, venerdì, alle 20.15, contro Carbonia, e domenica, alle 18, a Marrubiu (recupero della sesta di andata).

