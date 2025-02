Definito il calendario del Campionato Regionale Karting Delegazione Sardegna Aci Sport e della Coppa Italia Karting di Zona 8, che partiranno dalla pista SestuGo, tracciato che nella stagione 2024 aveva ospitato un solo round della competizione. Nel 2025, invece, il circuito di Sestu sarà teatro della gara d’apertura, in programma il 16 marzo, e della 4ª giornata di campionato, il 14 settembre.

Il secondo e il terzo round verranno ospitati nella Piste del Corallo di Alghero, dove si potrebbe svolgere anche il quinto e ultimo appuntamento stagionale qualora non dovesse andare in porto il progetto di correre la gara finale in un circuito cittadino non ancora specificato.

Un’altra novità del 2025 riguarderà il nuovo sistema di punteggi in crescendo, con cui la Federazione Aci Sport ha sostituito i vecchi coefficienti. A fine stagione, chi occuperà le prime tre posizioni di categoria potrà partecipare alla Coppa dei Campioni in programma il 3 novembre a Sant’Egidio alla Vibrata. I primi quattro, inoltre, prenderanno parte al Campionato Italiano a squadre regionali che si disputerà il 20 novembre e Battipaglia.

Come di consueto, l’ultimo appuntamento con i kart nel territorio regionale sarà la 15ª Coppa Sardegna - Mediterranean Cup del 14 dicembre, che richiamerà piloti, anche titolati, da tutta Italia.

Intanto, per chi vorrà avvicinarsi alla disciplina, il Centro Tecnico Federale Aci Sport ha indetto un corso di prima licenza per bambini e adulti che avrà luogo a marzo nella Pista del Corallo di Alghero.

