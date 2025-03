Prosegue la buona settimana di Lorenzo Carboni nell'Itf15 di Monastir.

Sul cemento tunisino, il 19enne algherese (numero 760 della classifica mondiale) ha regolato 6-4, 6-2 il qualificato olandese Manvydas Balciunas (1529 Atp) e nei quarti affronterà il ceco Tadeas Paroulek (798 Atp), proprio il tennista che, nello scorso torneo lo ha fermato sempre nei quarti, per poi alzare il trofeo.

In doppio, con l'algerino Nazim Makhlouf, ha approfittato del forfait dei belgi Buvaysar Gadamauri e Martin Van Der Meerschen nei quarti, ma in semifinale hanno perso 6-2, 6-4 contro Riccardo Perin e Luca Potenza, coppia numero 3 del torneo.

© Riproduzione riservata