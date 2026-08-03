C’è ancora da aspettare in casa Ilvamaddalena, per capire se sarà possibile ottenere il ripescaggio in Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti aveva annunciato che sarebbe stato oggi il giorno per la definizione degli organici, con la conseguente decisione su chi avrebbe occupato i cinque posti liberi, invece è necessario un supplemento di valutazioni e la nuova data è mercoledì prossimo, il 5 agosto.

Di conseguenza, slitta anche la formazione dei gironi che non saranno più dopodomani bensì giovedì 6, sempre alle ore 13. A prescindere dall’Ilva, che sarebbe settima in graduatoria con cinque posti disponibili (ma contesta i punteggi e spera che, nelle valutazioni della Covisod, siano emersi problemi per altre società), qui saranno protagoniste le cinque sarde già sicure di un posto in Serie D: Budoni, Cos, Latte Dolce, Monastir e Ossese.

Il campionato di Serie D prenderà il via domenica 6 settembre con la prima giornata. L’esordio ufficiale sarà però ad agosto: domenica 23 il turno preliminare di Coppa Italia, una settimana più tardi il primo turno.

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