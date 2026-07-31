Comincia a prendere forma la nuova stagione di Serie D. Lunedì 3 agosto, la Lega Nazionale Dilettanti – al termine del proprio Consiglio Direttivo – ufficializzerà gli organici del campionato 2026-2027: saranno 162 le società partecipanti, con cinque sarde sicure (Budoni, Cos, Latte Dolce, Monastir e la debuttante Ossese) e l’Ilvamaddalena che spera nel ripescaggio.

Mercoledì 5, alle ore 13, verranno invece ufficializzati i gironi e le sarde (cinque o sei che siano) conosceranno le proprie avversarie. A seguire, la Lnd renderà noto il calendario del campionato che prenderà il via domenica 6 settembre, mentre il primo impegno sarà la Coppa Italia con turno preliminare il 23 agosto e secondo turno una settimana più tardi.

L’Ilvamaddalena è tra le squadre che hanno presentato domanda di ripescaggio. Sarebbe – in una graduatoria ufficiosa – al quarto posto tra le provenienti dai playoff di Eccellenza e al settimo complessivo, con cinque posti disponibili. La società però ha contestato la graduatoria perché, rispetto al Grassina che avrebbe qualche punto in più, sarebbe dietro solo per alcuni campionati giovanili che in Sardegna non esistono. Attende una risposta.

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