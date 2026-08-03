Costa Rei, torna il basket 3 contro 3 in piazza ColomboAppuntamento il 21 e 22 agosto
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Il basket 3 contro 3 torna protagonista a Costa Rei. Il 21 e 22 agosto piazza Colombo ospiterà infatti "Costa Rei a Canestro", manifestazione organizzata da Alessia Pinna con il supporto del Centro Commerciale Naturale Costa Rei.
L'evento proporrà un programma dedicato a giocatori di tutte le età, con le categorie Pro maschile e femminile, Under 16 e Under 14, confermando una formula già collaudata nel recente passato.
Accanto alle gare non mancherà il tradizionale contorno di iniziative pensate per coinvolgere anche il pubblico. Piazza Colombo ospiterà infatti aree dedicate allo street food e alla musica, trasformandosi per due giorni in un punto d'incontro tra appassionati e turisti.