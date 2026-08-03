Continua a prendere forma la Virtus Cagliari in vista del prossimo campionato di Serie A2 Femminile. Dopo aver definito le prime operazioni di mercato, il club biancoblù ha scelto di ripartire dalla continuità in panchina, confermando Fabrizio Staico nel ruolo di capo allenatore per la sesta stagione consecutiva.

Sotto la sua guida la Virtus ha ritrovato la Serie A2 nel 2024 grazie alla vittoria dei playoff nazionali di Serie B e nell'ultima stagione ha centrato una salvezza tutt'altro che scontata, spingendosi fino ai playoff promozione. Al suo fianco resterà il preparatore atletico Marcello Cominu, mentre la novità riguarda l'ingresso nello staff di Roberto Fioretto. Il tecnico cagliaritano, già protagonista sulla panchina virtussina tra il 2009 e il 2012 con tre qualificazioni consecutive ai playoff e una promozione in Serie A1 sfiorata nel 2010, ricoprirà il ruolo di assistente.

Sul fronte del roster, invece, prosegue il rinnovamento. Dopo l'addio della playmaker Giulia Corda, che si trasferirà a Roma per motivi di studio e vestirà la maglia della Luiss, la Virtus ha ufficializzato anche le separazioni con le polacche Monika Naczk e Barbara Zieniewska, entrambe protagoniste delle ultime due stagioni.

Naczk lascia Cagliari dopo oltre cinquanta presenze ufficiali e più di 500 punti realizzati. Si chiude anche l'esperienza di Zieniewska, tra i principali punti di riferimento della squadra nell'ultimo campionato con una media di 12,5 punti e 5,6 rimbalzi a partita. In arrivo ci sono però dei colpi importanti, a cominciare da Silvia Ceccarelli, ex capitana del San Salvatore, e la francese Carla Bremaud.

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