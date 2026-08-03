Sotto il sole della Sardegna, la spiaggia di Torregrande si è trasformata in un palcoscenico d’eccellenza per il grande sport internazionale, accogliendo il meglio del beach tennis mondiale in un’atmosfera di spettacolo, competizione e partecipazione. Oristano è stata protagonista del Bt200-Oristano Eolo Beach Contest Proxienergy 2026 (15mila dollari di montepremi), appuntamento di rilievo inserito nel calendario ufficiale del Beach tennis World tour, che ha richiamato atleti impegnati nel doppio maschile e nel doppio femminile, tecnici e appassionati da numerosi Paesi. Per alcuni giorni, la sabbia di Torregrande ha ospitato un evento capace di coniugare alto livello agonistico e promozione del territorio, confermando la vocazione della Sardegna quale sede privilegiata per le grandi manifestazioni sportive internazionali.

In contemporanea alla competizione di livello internazionale, si sono svolti i tornei Open, di Terza categoria e Tpra “Erboristeria al naturale” Fitp, insieme ai match del programma Beach next generation cup, circuito federale dedicato ai giovanissimi.

Da venerdì a domenica, sono state oltre 200 le partite disputate da oltre 150 atleti, di cui 96 iscritti provenienti da più di 15 Paesi del mondo. I vincitori sono stati premiati dal presidente del Comitato regionale della Federazione italiana tennis e padel Franco Bellini, dal coordinatore del Consiglio nazionale Beach tennis Giuseppe Martinez e dal presidente di Eolo beach sports Sebastiano Cau.

Il Bt200 di Oristano è stato realizzato dalla Eolo beach sports, con il contributo dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, con il patrocinio del Comune di Oristano e l’assessorato comunale allo Sport, con il supporto della Fitp.

La finale maschile ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, i protagonisti di questa impresa sulla sabbia sarda sono stati l’italiano Federico Galeazzi e il francese Mathieu Guegano, che hanno avuto la meglio per 6-2, 6-4 sugli italiani Luca Andreolini e Dario Jublin.

“E’ stata una partita difficile, perché Jublin e Andreolini arrivano da una vittoria a Tallinn - ha commentato Guegano - Sono felice di aver vinto a Oristano con Federico Galeazzi, perché stiamo iniziando un percorso insieme. Mi piace molto la Sardegna e mi piace l’idea che in Italia siano organizzati tornei di questo calibro”

“Abbiamo giocato molto bene, sono felice di vincere in Italia e di farlo davanti alla mia famiglia. Dopo un po ' di riposo saremo più carichi per i prossimi tornei in Francia e di nuovo in Italia - rilancia Galeazzi - i campi e l’organizzazione ci sono piaciuti molto, sicuramente torneremo".

Il tabellone maschile ha riservato delle sorprese con la sconfitta della testa di serie numero 1 composta da Filippo Boscolo e Mattia Spoto (numero 1 del ranking mondiale) da parte delle giovani promesse italiane Riccardo Ponti e Giacomo Pollino.

Forti emozioni in una finale femminile molto combattuta e vinta con un doppio 7-5 dalle spagnole Maria Martinez Seron e Daniela Rodriguez Perera sulla francese Lola Barrau e l’italiana Matilde Massai. Concentrazione e tanta esperienza per entrambe le coppie: il primo set è stato strappato dalle iberiche che sul secondo set si sono viste rimontare dal 5-1 fino al 5-5.

“Abbiamo lottato per cercare di portare la partita su una strada per noi positiva, abbiamo resistito e abbiamo conquistato la prima vittoria in Italia”, commentano Martinez Seron e Rodriguez Perera.

Durante la prima semifinale della mattina, Barrau e Massai avevano battuto le favorite, le teste di serie numero 1 Nicole Nobile e Greta Giusti.



Il tabellone del Consolation ha visto vincere 6-4, 6-2 il tedesco Federico Boerner e il francese Maxence Rollande sugli italiani Luciano Napoli e Filippo La Lisa. La vittoria del Consolation femminile resta in Sardegna, con le cagliaritane Giulia Deiana ed Emma Musetti che hanno regolato 6-2, 6-3 le francesi Lola Jadoul e Alizee Page.



Nell’Open maschile, a vincere sono stati La Lisa/Napoli, che hanno battuto la coppia Rinosi/Napoli per 9-6, mentre il femminile se lo sono aggiudicato le sorelle Alessia e Martina Picci.

Nel Terza categoria maschile, Baldini/Rossi la spuntano 9-8 su Erdas/Deidda, mentre nel femminile, ad avere la meglio sono state Ciaccia/Kubacova: 9-6 sulla giovanissima Tronci/Loi.

Nel torneo “Erboristeria al naturale” Tpra, gli eolini hanno conquistato diversi podi. Nel maschile, a vincere è stata la coppia di casa composta da Herczeg/Nigro, seguiti da Cadoni/Vidili. Semifinalisti Locci/Ibba e Porcu/Cogotti (Beach time Toro’s School di Cagliari). Nel femminile, la coppia Murranca/Pruneddu vince su Vivoli/Serra. Semifinaliste Meloni/Fadda e Cisci/Sarais, tutte tesserate Eolo.



I risultati del Next Generation Fitp.

Under 12 maschile: Pinna/Piras b. Sias/Demartis 9-2.

Under 14 maschile: Piredda/Milan b. Affuso/Santana 9-7.

Under 14 femminile: Cuozzo/Corona b. Zonchello/Carcangiu 9-3.

Under 14 misto: Piredda/Cuozzo b. Imbimbo/Carcangiu 9-4.

Under 16 maschile: Zanigni/Faccibeni b. Milan/Milan 9-2.

Under 16 femminile: Sergiusti/Cuozzo b. Fadda/Corona 9-2.

Under 18 maschile Napoli/Napoli b. Rossi/Ponti 9-0.

Under 18 femminile: Villecco/Naldi b. Pinna/Cuozzo 9-6.

Under 18 misto: Picci/Napoli b. Villecco/Napoli 9-6.



Il presidente della Fitp Sardegna Bellini dichiara. “E’ un torneo di grande livello che si inserisce in un calendario molto importante e questo è motivo di grande orgoglio ospitare in Sardegna grazie all’organizzazione di Eolo beach sports. La numerosa presenza del pubblico è stata sorprendente”

Il presidente dell'Eolo beach sports Cau rilancia: “Sono stati tre giorni entusiasmanti, con un grande afflusso di pubblico e mi piace sottolineare che ogni anno riusciamo a vedere un livello tecnico sempre più elevato e un grande fair play dentro e fuori dal campo di tutti gli atleti in gara. Ottima organizzazione garantita dall’ormai espertissimo staff di Eolo che opera con il prezioso supporto dei partner istituzionali e degli sponsor commerciali. In più di un decennio, questo appuntamento è stato in grado di regalare grandi emozioni che siamo sicuri, ci riserveranno grandi sorprese anche i prossimi anni”.

L'organizzatore dell'evento Fratini chiosa: “Abbiamo visto partite di livello altissimo, tutti gli atleti hanno dato prova del loro valore. Da tanti anni diamo alla Sardegna una manifestazione di alta caratura, sappiamo che non è semplice ma abbiamo maturato esperienza e capacità per provare a regalare al pubblico eventi di questo genere”.

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