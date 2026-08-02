Nicola Manca giocherà anche la prossima stagione con la maglia dell'Antiochense. Classe 2006, Manca è arrivato sei anni fa nel settore giovanile, dopo i primi passi nei Giovanissimi del Giba. Ha scalato le categorie fino a diventare un punto fermo della prima squadra, in cui milita già da tre anni nonostante la giovanissima età. È stato anche tra i protagonisti nella storica finale dei playoff promozione vinta 2-0 con il forte Fonni.

«Giocatore dotato di un'ottima tecnica - scrive la società in un comunicato - Nicola Manca è per tutti noi un esempio quotidiano di correttezza, costanza e determinazione. Siamo fieri e orgogliosi di continuare a scrivere questa storia insieme, difendendo i nostri colori».

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