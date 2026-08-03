Prosegue il rinnovamento della Klass Sennori in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Il club romangino ha ufficializzato l'ingaggio di Alessio Fabris, ala classe 2006 che va ad aggiungersi ai nuovi innesti già annunciati nelle scorse settimane.

Alto 195 centimetri, Fabris è cresciuto nei settori giovanili di Marostica e Bassano, per poi proseguire il proprio percorso all'Orange1, con cui ha conquistato il titolo italiano Under 14. Successivamente ha vestito le maglie della Roseto Academy, della Pallacanestro Roseto e della Tasp Teramo.

Nell'ultima stagione ha giocato con l'Amatori Pescara, in B Interregionale, chiudendo il campionato con oltre 8 punti di media. Nel curriculum del nuovo giocatore biancoverde figura anche la medaglia d'argento conquistata con la Nazionale studentesca 3x3 alla Gymnasiade 2024.

Con l'arrivo di Fabris, la Klass inserisce un nuovo tassello in una campagna acquisti che ha già portato in biancoverde Enrico Casu, Victorio Musso e Juan Diego Sahud. di Serie B Interregionale.

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