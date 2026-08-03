Serie D, cinque “sgambate” per il Latte Dolce: il programmaLa squadra sassarese affronterà Uri, Torres, Alghero, Santa Teresa e Bonorva
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Cinque partitelle in due settimane per testare il rinnovato latte Dolce, che prepara il campionato di serie D agli ordini del confermato tecnico Michele Fini. la squadra sassarese si sta allenando nel proprio impianto cittadino.
Queste le "sessioni congiunte" dei biancocelesti, che si disputeranno tutte a Sassari. Si inizia mercoledì contro l'Atletico Uri alle 18. Sabato la stracittadina contro la Torres (inizio alle 17.30) che si prepara al debutto in Coppa Italia.
Due le amichevoli non ufficiali fissate per la settimana prossima. L'11 agosto il Latte Dolce ospiterà alle 18 l'Alghero, neopromosso in Eccellenza. Il 13 sarà il turno del Santa Teresa. Infine il 19 agosto amichevole non ufficiale contro il Bonorva, sempre alle 18.