C'è grande attesa fra i tifosi per l'esordio in assoluto dell'Ossese in Serie D. Un campionato difficilissimo probabilmente contro squadre laziali e campane.

La società e il riconfermato allenatore Carlo Cotroneo stanno puntando su molte conferme: diversi i giocatori che dopo aver vinto l'Eccellenza, faranno il salto nella quarta serie nazionale. Fra questi, Mattia Guelli che la Serie D l'ha già giocata con l'Uri, Arzachena e Torres Sassari, Diego Di Pietro che in passato ha vestito la maglia dell'Ilvamaddalena per poi approdare a Ossi; Riccardo Fancello che in D vi ha militato alcuni anni fa con l'Uri. Per non parlare poi degli argentini Tapparello e Mainardi con un passato ad alti livelli. Lo stesso Carlo Nurra si ritroverà in D dopo avervi già giocato con i sassaresi del Latte Dolce. E la Serie D la conosce molto bene anche Cotroneo che in Sardegna l'ha centrata con l'Ilva e appunto con l'Ossese, sfiorandola col Castiadas e giocandola poi alla guida di alcune società laziali. Un tecnico vincente, appassionato,che legge le partite e che sa ottenere il massimo alla squadra.

Una Ossese insomma che non fa un salto nel buio, consapevole comunque di dover affrontare squadre dal passato storico soprattutto in Campania. In Serie D spera di ritrovarsi anche l'Ilva: se ne saprà di più nelle prossime ore. A La Maddalena lo meriterebbero tutti dopo l'ultima splendida stagione il Eccellenza.

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