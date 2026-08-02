Comincia a delinearsi il nuovo San Salvatore Selargius in vista del campionato di Serie A2 Femminile di basket. Dopo aver superato le incertezze estive e confermato la partecipazione al torneo, il club selargino ha definito i primi tasselli dello staff tecnico e del roster.

La guida della prima squadra sarà affidata a Fabrizio Asunis, allenatore di lunga esperienza nel panorama cestistico sardo, già protagonista in passato anche sulla panchina dell'Antonianum in Serie A3. Al suo fianco lavorerà Stefano Schirru, tecnico proveniente dall'Oratorio Elmas, società con la quale il San Salvatore ha avviato una collaborazione dedicata soprattutto al settore giovanile.

Sul mercato il primo volto nuovo è quello della lunga argentina Celia Fiorotto, reduce dall'esperienza ad Ancona. La dirigenza è inoltre vicinissima a riportare a Selargius Martina Pandori, nell'ultima stagione a Salerno, e Adriana Cutrupi, che aveva già vestito la maglia giallonera tra il 2020 e il 2022.

La base della squadra sarà costituita dalle confermate Francesca Mura e Isabella Ingenito, insieme a diverse giocatrici cresciute nel vivaio. Nelle prossime settimane il mercato dovrebbe completare un organico chiamato a conquistare una salvezza che, con la nuova formula del campionato, si preannuncia particolarmente impegnativa.

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