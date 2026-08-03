Da avversario in EuroCup 1 a compagno di squadra. I giocatori della Dinamo Lab accolgono Jhon Hernandez, 34 anni,

giocatore punti 3,5 e in possesso anche del passaporto spagnolo, che approda in Sardegna dopo le ultime due stagioni disputate con il Bidaideak Bilbao. Atleta estremamente versatile, è in grado di rendersi pericoloso sia lontano da canestro che nel gioco interno.

Hernandez ha giocato in Spagna dal 2020, prima a Bilbao, tra il 2021 e il 2024 nel Mideba Extremadura, e poi nuovamente a Bilbao. Nell'ultimo campionato ha contribuito al quarto posto finale del Bidaideak, accompagnando inoltre la formazione basca al terzo posto nell'EuroCup 1, disputata proprio al PalaSerradimigni di Sassari. Nella finale per il terzo posto, vinta contro la Dinamo Lab, ha realizzato 14 punti, chiudendo da miglior marcatore della sua squadra insieme a Dandeneau. In campionato ha mantenuto una media di oltre 17 punti a partita.

Punto di riferimento della nazionale colombiana, Hernandez ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Parapanamericani di Lima 2019 e l'argento a Santiago 2023, rappresentando inoltre il proprio Paese ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

Entusiasta il coach Mathew Foden: “Seguo Jhon da diversi anni e mi ha sempre colpito per le sue qualità, espresse con grande umiltà. È un giocatore capace di essere efficace sia vicino a canestro

sia sul perimetro. Il f atto di essere riusciti a portarlo alla Dinamo Lab rappresenta un segnale importante da parte del club. Porterà tantissimo talento alla nostra squadra e non vedo l'ora di lavorare con lui e gli diamo il benvenuto nella famiglia Dinamo”.

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