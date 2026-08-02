Continua il mercato della Fanum Orosei, club con tutte le intenzioni di migliorare nettamente dopo un'ultima stagione faticosa in Prima Categoria. L'ultimo colpo ufficializzato dal club gialloblù è Andrea Peana. Difensore o terzino sinistro classe 1986 porta esperienza e qualità nel reparto arretrato.

Peana cresce nel settore giovanile del Cagliari, ma la sua carriera si sviluppa anche oltre i confini dell'isola: colleziona 13 presenze in Serie B con la maglia della Triestina tra il 2006 e il 2008 prima di iniziare un lungo periodo in Lega Pro: Crotone, Portogruaro e Alghero 1945. Successivamente si sposta all'Olbia in Serie D: 73 presenze in tre annate. Dopo una breve parentesi al Grosseto e una stagione alla Nuorese, Peana torna nuovamente tra i professionisti vestendo la maglia dell'Arzachena nell'annata 2017-2018. Nella stagione successiva torna alla Torres con la quale resta solo un anno per poi accasarsi nuovamente all'Arzachena. Dal 2020, Nuorese e Lanusei in Eccellenza, prima dell'FC Alghero in Prima Categoria.

© Riproduzione riservata