Il francese Romain Febvre del Kawasaki Racing Team si è aggiudicato la classe regina MxGp nell’MxGp della Sardegna 2025, quarto round del Campionato Mondiale di Motocross Fim organizzato dal Motoclub Motorschool Riola col supporto della Regione Sardegna.

Il pilota transalpino si è imposto grazie al 4º posto in gara1 e al successo in gara2. Secondo l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic), che ha chiuso in terza posizione gara2 dopo aver vinto gara1, terzo lo sloveno della Honda e leader in campionato Tim Gajser, che è arrivato quinto nella race1 e secondo nella race2 dopo un bel duello con Febvre. Ai piedi del podio l’italiano Andrea Bonacorsi, pilota Fantic che è arrivato terzo in gara1. Giornata positiva anche per il belga Lucas Coenen, che in gara1 ha centrato il primo successo in MxGp.

In Mx2, successo solo sfiorato, invece, per il gemello Sasha Coenen, superato al 12º giro di gara1 dall’olandese Kay De Wolf, pilota Husqvarna e vero protagonista di giornata che si è aggiudicato entrambe le gare e dunque anche il Gp, e ora guida il campionato con 185 punti. “Vittima” di De Wolf, in gara2, l’italiano Andrea Adamo (Ktm), superato a pochi metri dal traguardo e alla fine terzo assoluto nel Gp alle spalle di Mc Lellan (Triumph).

Sulla sabbia oristanese si è disputato anche il primo round del mondiale femminile Wmx, terminato con tre olandesi sul podio. Lotte Van Drunen (Yamaha), che ha vinto entrambe le manche, si è classificata prima davanti a Van Der Vlist (Yamaha) e Valk (Ktm).

Nell’Europeo Emx125, trionfo dell’ungherese Aron Katona (Ktm) davanti all’italiano Nicolò Alvisi (Fantic) e a Cole McCullough (Fantic).



L'MxGp della Sardegna si è chiuso con un grande successo di pubblico, che ha partecipato con entusiasmo sia alla giornata del sabato sia a quella della domenica, alla manifestazione iridata che per il quinto anno consecutivo ha fatto tappa sul circuito di Riola Sardo, tracciato impegnativo e tecnico che, non a caso, è sempre meta di tutti i team del mondiale già nella preseason.

