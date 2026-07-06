Il Calangianus conferma l’allenatore Marini e prende SartorPer il tecnico di origini genovesi sarà la terza stagione sulla panchina giallorossa
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Definita un’altra panchina in Eccellenza, in vista della stagione 2026-2027: è quella del Calangianus, che ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la permanenza di Simone Marini in giallorosso. Il tecnico di origini genovesi, ma ormai sardo d’adozione, è di casa al “Signora Chiara” dal 2024-2025, quando subentrò a Pasquale Malu.
Marini, classe ‘72, è stato un difensore e dal 2013 ha iniziato ad allenare una prima squadra: il Porto Rotondo, dove è rimasto oltre 10 anni consecutivi. In queste stagioni si è fatto molto apprezzare in Eccellenza, ottenendo sempre ottimi risultati: al Calangianus ha conquistato l’ottavo posto nel 2024-2025 e il quinto nel 2025-2026, non disputando i playoff solo per eccesso di distacco dall’Ilva seconda.
Quello di Marini non è però l’unico annuncio del Calangianus, che ha anche ufficializzato il primo acquisto. Si tratta di un nome di spessore: Marcos Sartor Camiña, autore di oltre 100 gol fra Serie D ed Eccellenza. Attaccante argentino, classe ‘95, in Sardegna ha vestito le maglie di Budoni, Latte Dolce, Torres, Arzachena, Cos e nell’ultima stagione Tempio, dove però ha giocato solo pochi mesi per un infortunio al piede.