Patryk Krolczyk è il nuovo poriere del Tortolì che sta preparando l'ennesima stagione di Eccellenza. Il giocatore polacco, classe 1994 ha una grande esperienza alle spalle, avendo giocato a lungo il Polonia, in Germania e Spagna.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Augsburg, nell'ultima stagione è arrivato in Sardegna indossando la maglia della Macomerese in Promozione. Patryk Krolczyk è definito un portiere «affidabile tra i pali e nelle uscite, dotato di grande personalità». Tornerà dunque utile alla causa del Tortolì che sta allestendo una squadra competitiva.

© Riproduzione riservata