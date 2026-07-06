Eccellenza, al Tortolì il portiere polacco Patryk KrolczykIl giocatore, classe 1994, ha giocato anche in Germania e Spagna
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Patryk Krolczyk è il nuovo poriere del Tortolì che sta preparando l'ennesima stagione di Eccellenza. Il giocatore polacco, classe 1994 ha una grande esperienza alle spalle, avendo giocato a lungo il Polonia, in Germania e Spagna.
Cresciuto nel settore giovanile dell'Augsburg, nell'ultima stagione è arrivato in Sardegna indossando la maglia della Macomerese in Promozione. Patryk Krolczyk è definito un portiere «affidabile tra i pali e nelle uscite, dotato di grande personalità». Tornerà dunque utile alla causa del Tortolì che sta allestendo una squadra competitiva.