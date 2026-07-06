La Pelosa, spiaggia di Stintino sempre più esclusiva con gli accessi contingentati e i divieti a tutela del delicato ecosistema. In circa novanta secondi si esauriscono mille posti prenotabili con il sistema online.

In parte “acchiappati” dalle strutture ricettive, che godono della priorità se in regola con il pagamento della tassa di soggiorno, il resto per i turisti che arrivano soprattutto dall’Italia, ma anche dall’estero, in particolare europei provenienti dalla Francia, Spagna, Germania, e una piccola parte dagli Stati Uniti e dall’Inghilterra.

Per i restanti 500 posti prenotabili in anticipo già dal 13 maggio - vige un massimo di 1.500 accessi - ormai non c’è più spazio per i mesi di luglio e agosto e neppure per i primi 15 giorni di settembre ormai andati a ruba. I turisti dovranno accontentarsi di fine settembre o magari sperare di cogliere le prenotazioni di chi rinuncia all’ultimo minuto. Nell’arenile più gettonato di Stintino, vigono restrizioni nella spiaggia, dove sono disponibili le zone fumatori e i bagnanti dovranno munirsi di stuoie dove stendere gli asciugamani per impedire l’asportazione della sabbia.

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