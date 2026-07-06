Andrea Massessi, difensore centrale, con un passato anche in Serie D ed Eccellenza, giocherà il prossimo anno ancora col San Vito. Il giocatore ha trovato l'accordo con la società che ha confermato in blocco lo staff tecnico, con Angelo Padiglia alla guida della squadra e Mauro Padiglia nel ruolo di vice allenatore.

L’obiettivo del sodalizio biancoceleste è quello di mantenere l’ossatura della rosa che ha ben figurato nell’ultimo torneo, inserendo al contempo due nuovi elementi: un attaccante e un centrocampista, per proseguire nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

La conferma di Andrea Massessi, fortemente caldeggiata da mister Angelo Padiglia e dal suo staff, era scontata: parliamo di un giocatore dai piedi e buoni e di grande esperienza.

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