Ultimo, dopo il live dei record in concerto a OlbiaIl sindaco Nizzi: «Orgogliosi di annunciarlo». Appuntamento il 24 luglio 2027
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Mentre via social Ultimo svela le date del tour del 2027, in contemporanea il sindaco di Olbia Settimo Nizzi annuncia il concerto che vedrà protagonista alla Olbia Arena il 24 luglio del prossimo anno il cantautore romano, reduce dal live kolossal da 250mila spettatori di Tor Vergata.
«Continuano i grandi eventi a Olbia, guardando sempre avanti e con artisti di altissimo livello. Siamo orgogliosi di annunciare che il 24 luglio 2027 si terrà nella nostra città il concerto di Ultimo», dice Nizzi presentando l’appuntamento, che inizierà alle 21 e che andrà in scena nell’area concerti che nemmeno un mese fa ha visto esibirsi il grande Vasco Rossi in due serate indimenticabili.
Per il concerto di Ultimo sono previsti 36mila posti, con vendita online dei biglietti a partire da dopodomani.