Conferma per quattro giocatori al Decimoputzu, in Prima categoria.

Il portiere Riccardo Scalas, portiere di sicuro affidamento tra i pali e nelle uscite, Mattia Pilloni, altro elemento di assoluta esperienza e duttilità tattica, pilastro fondamentale sia sulla linea dei difensori che in cabina di regia a centrocampo.

E ancora Mattia Mura, instancabile sulla fascia sinistra, pronto a macinare chilometri, cross e a dare intensità alla corsia laterale; Samuel Mura, centrocampista di grande dinamicità e qualità.

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