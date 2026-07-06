Nel segno della continuità, dopo aver confermato in panchina Fabio Levacovich e sedici giocatori della rosa dello scorso anno, il Santa Teresa conferma in blocco il resto dello staff tecnico.

Anche nella prossima stagione in Eccellenza l’allenatore sassarese sarà affiancato dal preparatore dei portieri Giovanni Farina, dai collaboratori Andrea Vinci e Stefano Pischedda, dal team manager Nicolò Abeltino e da Gianni Rais nel ruolo di coordinatore dello staff tecnico. Nel credo “squadra che vince non si cambia”, il club gallurese, che ha chiuso l’ultimo campionato con una salvezza conquistata ai playout, ha deciso di puntare innanzitutto sulle certezze per provare ad alzare l’asticella delle ambizioni.

Un gruppo impreziosito da quattro nuovi innesti di assoluto spessore in squadra, come Paolo Arca, Federico Campus, Marco Aiana e Joel Salvi Costa, più i talenti Diego Rubino, classe 2008, e Riccardo Sardo (2010), direttamente dalle giovanili. Non un dettaglio, quest’ultimo, considerato che nella stagione 2025/26 gli under in campo dal primo all’ultimo minuto dovranno essere due, uno nato dal 1° gennaio 2007 e l’altro dal 1° gennaio 2008.

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