Un settore giovanile territoriale? È la grande sfida della Verde Isola di Carloforte. Il club tabarchino diretto da Giuseppe Buzzo e condotto in panchina dall'allenatore Alberto Melis ha già riposto nel cassetto l'entusiasmante stagione nel girone B di Prima Categoria, che ha visto la formazione terminare al quarto posto dopo un inizio di stagione molto incerto.

Una galoppata come raramente si vede in questi tornei, ma ora riflettori puntati sul settore giovanile: «Si sta lavorando con diverse società - spiega il massimo dirigente - per allestire un ottimo comparto per il futuro stesso della nostra società: l'obiettivo è fare una Verde Isola del sud ovest della Sardegna, ossia trovare accordi fra società del Sulcis e costituire un settore giovanile importante e ramificato».

Sono iniziati i primi contatti. Parimenti, la società si sta muovendo per creare una prima squadra che non nasconde di avere l'ambizione di arrivare al vertice della prossima stagione di Prima Categoria, e riconquistare così la Promozione che manca da due anni.

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