Nuove conferme in casa Uta con Federico Porru e Fabio Fenu che faranno parte della rosa biancoverde anche nella prossima stagione. La squadra di Madau si prepara al suo terzo anno in Promozione, con l'intento di migliorare ulteriormente lo score dell'annata scorsa chiusa al decimo posto con 45 punti. Il primo, Porru, è uno dei protagonisti della cavalcata dell'Uta, specialmente nel girone di ritorno con 8 reti complessive. Arrivato a metà stagione dal Pirri, ha saputo imporsi sin dalle prime battute con la maglia biancoverde.

Il secondo, Fenu, è stato un titolare della Uta Under21 militante in Terza Categoria, ma ha avuto modo di mettersi in mostra sporadicamente anche in Prima Squadra. Anche per il difensore classe 2008 sarà una stagione importante che lo vedrà sempre più al centro del progetto Uta.

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