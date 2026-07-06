Importate arrivo in casa Decimoputzu. La società ha tesserato il portiere Francesco Milia, classe 2000. Dopo i primi passi in prima squadra con la Frassinetti, Milia ha vestito le maglie del Chisola Calcio, Monteponi Iglesias, Sigma, Bindua e Villamassargia. Un portiere di esperienza che potrebbe assicurare ermeticità alla difesa della squadra putzese.

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