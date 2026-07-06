Tempo di valutazioni, mercato, conferme e partenze. Il Gonnosfanadiga targato 2026-2027 riparte dalle presenze di Giona Atzeni, Antonio Spina e William Sardu. Tutti e 3 sono stati protagonisti della stagione scorsa in cui i biancoverdi hanno faticato e non poco a mantenere la categoria. Il primo, Atzeni, classe 2008, continuerà a fare la differenza a centrocampo con le sue qualità di metronomo; nello stesso ruolo anche Spina, 2007, farà parte della rosa del Gonnosfanadiga che firma il rinnovo di contratto sino a giugno 2027.

Infine, conferma anche William Sardu, mezz'ala in procinto di iniziare la sua terza stagione in maglia Gonnos. La scorsa annata è stato un titolare fisso con prestazioni importanti. La sua è una riconferma voluta da entrambe le parti.

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