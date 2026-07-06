La campagna acquisti dell’Arzachena prosegue con un altro gradito ritorno: il club smeraldino annuncia l’ingresso di Mauro Uscidda nello staff tecnico delle giovanili col ruolo di allenatore dell’Under 13 per la stagione sportiva 2026/27.

Arzachenese doc, Uscidda torna a far parte del progetto biancoverde dopo un lungo percorso costruito tra settori giovanili e prime squadre del calcio sardo e nazionale. Un’esperienza importante, di oltre 25 anni, che l’ha portato a lavorare anche all’Olbia Calcio 1905, dove ha ricoperto per diverse stagioni ruoli di allenatore e responsabile tecnico delle categorie nazionali del settore giovanile.

In prima squadra Uscidda ha maturato esperienze significative in Serie D proprio sulla panchina dell’Arzachena, mentre in ambito professionistico col Cagliari Calcio ha avuto modo di arricchire il suo bagaglio di competenze all’interno dell’area tecnica dedicata a programmazione didattica, scouting e match analysis.

Nel suo nuovo incarico all’Academy biancoverde l’allenatore gallurese sarà chiamato a mettere a disposizione la sua esperienza nella formazione dei giovani, occupandosi di crescita tecnica, sviluppo metodologico e valorizzazione dei talenti del territorio.

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