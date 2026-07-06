Claudio Aloia torna ad Arzachena. Il club smeraldino è lieto di annunciare di aver affidato al tecnico, classe 1962, la guida dell’Under 21 che nella prossima stagione prenderà parte, per la prima volta, al campionato di Terza Categoria.

In carriera l’ex attaccante, papà d’arte di Francesco e Alessandro, ha allenato le squadre di Cannigione, Telti e Posada, per entrare poi a far parte del settore giovanile dell’Olbia, di cui da giocatore è stato una bandiera, curando le categorie Berretti, Allievi e Giovanissimi. A seguire, l’esperienza al San Teodoro, dove ha allenato le formazioni Juniores e Giovanissimi, e la prima avventura all’Arzachena sulla panchina della Juniores e nel ruolo di Responsabile della Scuola Calcio.

Da parte della società presieduta da Pasquale Cossu la scelta di Aloia, che arriva dall’Academy Olbia, conferma le ambizioni di crescita del movimento biancoverde: l’Under 21 rappresenta, infatti, un progetto strategico per il club gallurese, un ponte tra il settore giovanile e la prima squadra pensato per accompagnare i ragazzi, a cui viene offerta l’opportunità di confrontarsi col calcio dei grandi, nel loro percorso di evoluzione tecnico-tattica e umana.

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