Eccellenza, Taloro: sarà una squadra rinnovata«Buona fortuna per tutto», ha scritto la società
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si rinnova il Taloro con diversi giocatori che saranno sostituiti con altri in arrivo.
Lasciano la società di Gavori, Massimo Fadda, Simone Sau, Antonio Fadda, Emanuele Fois, Gabriel Soro che per tanti anni hanno indossato la maglia della squadra locale, in Eccellenza dimostrando tecnica, attaccamento e serietà.
Lasciano il Taloro anche Matteo Fois, Matteo Cossu, Nicolas Navarrete, Victor Santoro, Nanni Canu, Davide Medde, John King.
«Buona fortuna per tutto - ha scritto la società – il Taloro sarà sempre casa vostra. Da parte nostra un grande in bocca al lupo a tutti voi».