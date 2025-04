Saranno due teste di serie, Max Houkes e Dominic Stricker, ad affrontarsi nella finale del singolare maschile del primo dei sei Itf Combined in programma sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, manifestazioni rientranti nella Forte Village Tennis Project e organizzate da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

In una semifinale tutta olandese, durata 3h11’, il numero 3 del seeding, Houkes, ha superato 6-4, 5-7, 6-4 Guy Den Ouden, accreditato della testa di serie numero 1. Nell’altra semifinale, invece, il numero 2 Stricker, davisman svizzero, si è imposto 6-1, 3-6, 6-2, in quasi due ore di gioco, su quello che era l’ultimo italiano in gara, Gianmarco Ferrari.

In compenso, la finale del doppio maschile sarà tutta a tinte tricolori, poiché Alessio De Bernardis e Manuel Plunger, che in semifinale l’hanno spuntata 3-6, 6-4, 13-11 su Federico Bondioli e Niccolò Catini, coppia numero 1 del seeding, affronteranno le teste di serie numero 2 Gianmarco Ferrari e Noah Perfetti, approdati in finale dopo aver siglato un buon 6-2, 6-4 a spese dei numero 3, Giuseppe La Vela e Mariano Tammaro.

Femminile. Nel torneo femminile, Jessica Pieri ha staccato il pass per la semifinale dopo un incontro di 2h52’ contro la qualificata Vittoria Paganetti, battuta 4-6, 6-4, 7-5, e affronterà la spagnola Ariana Geerlings, che ha passato il turno battendo 6-1, 3-6, 6-4 Beatrice Ricci, testa di serie numero 8. Nella parte alta del tabellone Despina Papamicha, greca numero 1 del seeding, ha incassato il ritiro dopo quattro giochi della tedesca Stephanie Wagner, numero 7, e affronterà l’austriaca Julia Grabher, numero 6 del tabellone femminile che ha superato con un agevole 6-3, 6-1 la giapponese Ikumi Yamazaki. Quest’ultima, che in coppia con la connazionale Hikaru Sato è numero uno nel tabellone di doppio, è arrivata in finale dopo aver battuto 6-4, 6-3 la coppia numero 4, composta da Noemi Basiletti e dalla svizzera Katerina Tsygourova. Il doppio nipponico ora se la vedrà in finale con le italiani Jessica e Tatiana Pieri, che oggi in semifinale hanno superato 6-1, 6-3 le ucraine Mariya Poduraeva e Anastasiya Zaparyniuk.

