L’olandese Max Houkes si è aggiudicato il primo dei sei tornei Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. La testa di serie numero 3 ha sconfitto 6-3, 7-5, in 2h15’ di gioco, il davisman elvetico Dominic Stricker, numero 2 del seeding. Nel singolare femminile, invece, la testa di serie numero 6, Julia Grabher, ha battuto 7-5, 6-0 l’italiana Jessica Pieri.

Nel doppio maschile tutto italiano, la coppia testa di serie numero 2, formata da Gianmarco Ferrari e Noah Perfetti, ha superato 6-3, 6-4 Alessio De Bernardis e Manuel Plunger. In quello femminile, invece, le giapponesi Yamazaki e Hikaru Sato, numero 1 del tabellone, hanno conquistato il torneo spuntandola 7-5, 2-6, 10-4 in finale sulle sorelle Jessica e Tatiana Pieri.

Oggi sono sono scattate anche le qualificazioni del secondo dei sei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Maschili. Dei ventuno italiani, dodici domani disputeranno il turno decisivo in programma. Si tratta di Michele Ribecai (6-3, 6-2 a Mattia Nannelli), Lorenzo Angelini (6-1, 6-4 a Luca Fasciani), Manuel Mazza (6-0, 6-1 al britannico Patrick Foley), Leonardo Malgaroli (6-0, 6-1 allo slovacco Alex Lapsansky), Giuseppe La Vela e Daniele Minighini (opposti dopo i successi su Gregorio Biondolillo e sullo statunitense Wilhelm Saiga), Matteo Mesaglio (6-2, 6-3 su Gabriele Maria Noce), Alberto Bronzetti e Luciano Carraro (vincenti su Matteo Mura, 6-1, 6-2, e sul monegasco Rocco Piatti, 1-6, 6-2, 10-8). Al turno decisivo anche Iannis Miletich e Filippo Mazzola (6-2, 6-1 su Niccolò Dessì e 6-0, 6-4 sull’indiano Chinmaya Dev Chauhan) e Gian Matias Di Natale (doppio 6-0 allo statunitense Champion Okey). Out, invece, Luca Parenti (6-2, 7-5 dallo statunitense Matt Kleiman), Edoardo Pilia (doppio 6-0 contro l’indiano Manas Dhamne) e Manuel Plunger (7-5, 6-1 dallo spagnolo Bruno Pujol Navarro).

Nel main draw maschile, aperto dal belga Gauthier Onclin, ci sono già undici italiani: Gabriele Pennaforti (testa di serie numero 6), Giovanni Oradini, Niccolò Catini, Federico Bondioli, Samuele Pieri, Alessandro Pecci, Mariano Tammaro, Gianmarco Ferrari, Lorenzo Carboni e le wild card Juan Cruz Martin Manzano e Raul Brancaccio.

Nelle qualificazioni femminili in campo, infine, Samira De Stefano, Chiara Fornasieri, Anastasia Bertacchi, Enola Chiesa contro Vittoria Paganetti, Sofia Del Balz Ruiti, Viola Turini contro Jennifer Ruggeri, Eleonora Alvisi, Noemi Basiletti, Gloria Contrino contro Camilla Gennaro, Francesca De Matteo.

