Giovedì difficile per il tennista algherese Lorenzo Carboni, eliminato in singolare e in doppio nel primo dei sei tornei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy, col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, e con un montepremi di 30mila dollari per ogni torneo maschile e per ogni torneo femminile.

Il diciannovenne della città catalana, unico sardo in gara nel tabellone del singolare maschile in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, è stato battuto 6-3, 7-6(8) da Gianmarco Ferrari. Nel doppio, invece, Carboni e il torresino Matteo Mura, che ieri avevano passato il primo turno, oggi sono stati sconfitti 6-4, 6-0 nei quarti di finale ed eliminati da Alessio De Bernardis e Manuel Plunger.

