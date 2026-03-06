Nuovo giro di provvedimenti disciplinari nel campionato di Promozione, con diverse squalifiche che coinvolgono allenatori e calciatori in vista del prossimo turno. Tra i tecnici il giudice sportivo ha inflitto due giornate di squalifica a Fabio Pittau del Tonara. Un turno di stop invece per Simone Deliperi del Ghilarsa Calcio.

Per quanto riguarda i calciatori espulsi, in Promozione sono stati squalificati per due giornate Pietro Aretino dell’Atletico Cagliari, Ruben Figueiras Represas del Thiesi e Buba Darboe e Nicolò Palmas del Calcio Pirri.

Un turno di squalifica è stato invece comminato a Federico Pintus della Baunese, Alejo Gonzalo Grinbaum del Castiadas, Elias Nehuen Galdeano Zapata del Ghilarza e Riccardo Peana del Li Punti.

Tra i calciatori non espulsi, fermati per una giornata per recidività in ammonizione Giovanni Budroni del Thiesi e Nicola Mancini dell’Uta.

Sempre per recidività in ammonizione (quinta infrazione) salteranno il prossimo turno Gabriele Sperandio e Lucas Tomas Wolhein Perez dell’Arborea, Ibrahima Khalil Dieng dell’Atletico Bono, Samuele Pinna e Andrea Soro del Bonorva, Francesco Occulto del Campanedda, Mirco Carboni del Castiadas, Julian Videla della Macomerese Calcio, Simone Mameli del Tuttavista Galtellì, Nicola Sanna dell’Usinese, Michel Milia dell’Uta e Gianmarco Paulis della Villacidrese.

