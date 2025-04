Trascinata da Costanzo e De Grazia, a segno rispettivamente al 41’ del primo tempo e al 28’ della ripresa, l’Olbia batte l’Atletico Uri al “Ninetto Martinez” nel derby della 33ª e penultima giornata del campionato di Serie D, conquistando 3 punti pesanti in ottica salvezza e condannando l’avversario, penultimo in classifica a -4 dai playout, alla retrocessione anticipata in Eccellenza.

Per festeggiare la conferma della categoria, però, la squadra di Ze Maria dovrà strappare almeno un pareggio alla Gelbison domenica prossima al “Nespoli”. Il 2-1 inflitto a domicilio questo pomeriggio ai giallorossi, in gol allo scadere con Pisano, permette ai bianchi di issarsi al nono posto con 41 punti, ma il margine di vantaggio sui playout di 3 lunghezze impone loro di conquistare almeno un altro punto negli ultimi 90’ della stagione regolare.

Gli scontri diretti non giocano a favore dell’Olbia. Qualora i galluresi dovessero chiudere a pari punti con Ilvamaddalena, con cui hanno perso all’andata e al ritorno, e Real Monterotondo, contro il quale hanno fatto un punto in due partite, sarebbero ultimi nella classifica avulsa.

Il rischio spareggi è ancora dietro l’angolo, fermo restando la regola del divario di 8 o più punti tra 13esima (in questo momento il Monterotondo, con 38 punti) e 16esima (la Costa Orientale Sarda, oggi a quota 33), che eviterebbe il playout tra le due, guadagnando alla prima la salvezza diretta e alla seconda l’Eccellenza.

