Dopo la seconda giornata dei triangolari (e il posticipo del derby d’andata Arborea-Tharros) di ieri prosegue nel fine settimana il programma del primo turno per la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Con le partite che andranno anche oltre il weekend, perché il ritorno di Tharros-Arborea (andata 2-4) si giocherà martedì 9 alle ore 19.

In Eccellenza, anticipate alle 17 di sabato Ossese-Atletico Uri e Santa Teresa Gallura-Ilvamaddalena. Due sfide dall'esito incerto: all'andata a Uri è finita 1-1, mentre a La Maddalena la neopromossa (ha rilevato il titolo del San Teodoro) ha vinto 0-1 allo scadere. Domenica, alla stessa ora, si giocano Buddusò-Taloro Gavoi (andata 2-1), Iglesias-Carbonia (andata 1-1), Nuorese-Tortolì (andata 3-0, si gioca a Oliena), Sant'Elena-Ferrini (andata 1-3, si gioca a Settimo San Pietro: nuova casa fissa dei biancoverdi in attesa di tornare a Is Arenas, dove ieri sono partiti i lavori di ristrutturazione), Tempio-Calangianus (andata 1-0) e Villasimius-Lanusei (andata 2-1).

In Promozione, ieri la seconda giornata dei triangolari ha visto cambiare così le classifiche: Castiadas 3, Cannonau Jerzu Picchi 3, Baunese 0; Bosa 3, Thiesi 3, Macomerese 0; Vecchio Borgo Sant'Elia 3, Selargius 3, Pirri 0. Domenica alle 17 Cannonau Jerzu Picchi-Castiadas e Thiesi-Bosa, alle 18 Selargius-Vecchio Borgo Sant'Elia. In caso di parità (tutte e tre le partite sono decisive) saranno qualificate Castiadas, Bosa e Vecchio Borgo Sant'Elia per la miglior differenza reti.

Negli accoppiamenti altri quattro anticipi al sabato: Bonorva-Atletico Bono (ore 17, andata 1-2 ma diventato oggi 3-0 a tavolino), Luogosanto-Arzachena (ore 18, andata 1-1), Samugheo-Ghilarza (ore 17.30, andata 1-1) e Tuttavista Galtellì-Ozierese (ore 18, andata 1-7). Domenica alle 17 Campanedda-Li Punti (andata 2-2), Coghinas-Castelsardo (andata 1-1), Freccia Parte Montis-Terralba (andata 3-1), San Giorgio Perfugas-Alghero (andata 1-6), Tonara-Ovodda (andata 2-2), Usinese-Stintino (andata 0-0) e Uta-Cus Cagliari (andata 1-1, a Decimoputzu), Villacidrese-Guspini (andata 2-3).

Per gli accoppiamenti, sia di Eccellenza sia di Promozione, in caso di parità nel doppio confronto si va direttamente ai rigori. Il prossimo turno, rispettivamente quarti e ottavi, si giocherà il 15 e 29 ottobre come andata e ritorno. Domenica 14 settembre invece iniziano i due campionati.

