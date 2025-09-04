Aveva vinto 2-1 sul campo venerdì scorso, ma oggi il Giudice Sportivo ha ribaltato il risultato. Sconfitta a tavolino per l'Atletico Bono, che vede capovolto l'esito della partita dell’andata del primo turno di Coppa Italia Promozione contro il Bonorva con lo 0-3 definito d'ufficio.

Il motivo è legato alla presenza in campo di un giocatore non regolarmente tesserato alla data della partita, giocata lo scorso 29 agosto. Si tratta di Paulo Alexandre Pombo Reis, schierato con il numero 6 e ammonito all'80' dell'incontro. Il provvedimento disciplinare ha fatto scattare in maniera automatica il controllo della posizione, che è risultata irregolare.

La verifica del mancato tesseramento fa sì che la posizione di Paulo Reis fosse irregolare. Per questo motivo, il Giudice Sportivo ha stabilito che per Atletico Bono-Bonorva ci sia lo 0-3 a tavolino, con 100 euro di multa alla società biancorossa. Sempre a livello disciplinare, da questa partita (il cui ritorno sarà sabato alle 17) squalificato per due giornate Vittorio Spanu del Bonorva, espulso nel corso del match.

