Il turno infrasettimanale di Serie A2 femminile non sorride al basket sardo. L’impresa della Virtus Cagliari contro San Giovanni Valdarno resta l’unica gioia isolana della giornata, perché arrivano due sconfitte pesanti per Cus Cagliari e Nuova Icom Selargius, entrambe battute nettamente in trasferta.



Cus travolto a Bolzano. Al PalaMazzali non c’è storia: l’Alperia Bolzano prende subito il controllo della gara e scappa via già nei primi minuti con un parziale di 11-2 che indirizza subito il match. Le universitarie inseguono senza mai riuscire a rientrare davvero in partita, chiudendo sotto di dieci già al primo intervallo e sprofondando progressivamente nel corso dei quarti successivi fino al 79-48 finale.

A pesare, oltre alla superiorità delle padrone di casa, sono anche le basse percentuali al tiro (17/54) e le tante palle perse: ben 23, un dato che racconta da solo le difficoltà del Cus. Le migliori realizzatrici sono Granzotto con 16 punti, Nasraoui a quota 12 e Piedel con 11. Sabato prossimo l’occasione per ripartire sul campo di Rovigo.



Nuova Icom senza scampo. Trasferta amara anche per la Nuova Icom Selargius, che paga l’assenza pesante della lunga titolare Juhasz e cede nettamente sul parquet dell’Use Scotti Empoli. Le toscane prendono il largo già nei primi 10’ (23-15) e alzano definitivamente il ritmo prima dell’intervallo con un secondo quarto da 21-8 che spezza l’equilibrio. Nel secondo tempo la gara scivola via senza particolari scossoni, fino all’86-48 conclusivo.

Per Selargius vanno in doppia cifra Ceccarelli (11 punti) ed Erikstrup (9).

