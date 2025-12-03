La Polisportiva Luogosanto ha tesserato Samuele Abeltino, centrocampista classe 2007, proveniente dall’Arzachena. Giocatore  con tanta voglia di crescere, Samuele arriva per dare qualità e freschezza al centrocampo.

«Siamo certi- scrive la società- che saprà inserirsi subito nello spirito del gruppo e dare un contributo importante alla stagione».

Il Luogosanto è sesto in classifica del girone B della Promozione.

