calcio
03 dicembre 2025 alle 22:45
Promozione: il Luogosanto più forte col centrocampista AbeltinoClasse 2007, arriva dall’Arzachena
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La Polisportiva Luogosanto ha tesserato Samuele Abeltino, centrocampista classe 2007, proveniente dall’Arzachena. Giocatore con tanta voglia di crescere, Samuele arriva per dare qualità e freschezza al centrocampo.
«Siamo certi- scrive la società- che saprà inserirsi subito nello spirito del gruppo e dare un contributo importante alla stagione».
Il Luogosanto è sesto in classifica del girone B della Promozione.
© Riproduzione riservata