Le partenze e gli infortuni costringono il Carbonia a tornare sul mercato per continuare in serenità il campionato di Eccellenza: fra domani o al massimo sabato la formazione biancoblù rinforzerà la rosa per cause di forza maggiore.

Poche giorni fa, infatti, ha lasciato il club biancoblù il forte centrocampista laziale Nannini, ma pure la sfortuna si è accanita sul Carbonia e anche in modo pesante: nel derby, perso 2-1 a pochi minuti dal termine, si è gravemente infortunato il giovane Zonchello, classe 2008, al suo esordio in campionato da appena una manciata di minuti (aveva già esordito in coppa Italia proprio contro l’Iglesias): frattura alla caviglia.

Ne avrà almeno per un paio di mesi. Pertanto l’allenatore Graziano Mannu ha chiesto e ottenuto che la società tornasse sul mercato: arriverà certamente un centrocampista. Secondo indiscrezioni potrebbe non essere un calciatore sardo.

© Riproduzione riservata