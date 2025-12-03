girone A
03 dicembre 2025 alle 18:34aggiornato il 03 dicembre 2025 alle 18:34
Promozione, il Guspini batte la Tharros e aggancia il Castiadas in vetta alla classificaLe reti della squadra guidata da Cristian Dessì portano le firme di Chessa e Marcon
Nel recupero della 12esima giornata del girone A di Promozione, il Guspini supera per 2-0 la Tharros e aggancia il Castiadas al primo posto in classifica. Le reti della squadra guidata da Cristian Dessì portano le firme di Chessa e Marcon.
