Nel campionato di Seconda Categoria, i Gironi H e F mostrano dinamiche opposte per quanto riguarda la fascia alta della classifica.

Nel Girone H, che comprende il maggior numero di formazioni galluresi, si assiste a un fenomeno di stagnazione in vetta. Questa situazione si è delineata già alla 8ª giornata e persiste alla 10ª, con il podio composto da Palau (27 punti), Tavolara (26) e Porto San Paolo (22).

Al contrario, nel Girone F domina la dinamicità, con continui cambiamenti al vertice tra Sporting Sassari, Sporting Paduledda e, dopo l’ultimo turno, Folgore Tissi, ora prima con 21 punti.

Analizzando i risultati recenti, emerge che nel Girone H il Palau ha mantenuto la testa battendo in trasferta La Salette (18 punti), mentre il Tavolara ha espugnato Porto San Paolo, che resta fermo a 22 punti. Il Golfo Aranci, vincendo contro il Porto Cervo (17), sale a 21 punti e si posiziona al quarto posto.

A metà classifica troviamo Biasì (15 punti), fermato sul pari ad Alà (12), e Porto Rotondo, vincitore a Siniscola, che però chiude la classifica con zero punti. Il Funtanaliras di Monti sfrutta il turno casalingo battendo la Budonese (5) e raggiunge 12 punti, appaiato all’Alà. Vittoria importante anche per il Trinità, che supera il Loiri (3) e sale a 10 punti.

Nel Girone F, la Folgore Tissi guida con 21 punti, seguita dall’Atletico Castelsardo (20), vittorioso in casa contro la Turritana. Lo Sporting Paduledda, quarto con 19 punti, è stato battuto dal Laerru, che sale a 15, appaiato al Codaruina, sconfitto in casa. Continua invece il momento difficile della Viddalbese, ferma a quota 3 punti.

© Riproduzione riservata